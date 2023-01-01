01 Ocak 2023, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığından yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Milli Savunma Bakanlığından yeni yıla özel Önce Vatan klibi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl dolayısıyla "Önce Vatan" klibi hazırladı. Paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.

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