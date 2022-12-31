Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Çıldıroba Üs Bölgesi'ndeki askerlere telefondan seslendi. Başkan Erdoğan, "2023 ülkemizin dünyada çok farklı konuma ulaşmasına vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 2023 yılına görevi başında giren Mehmetçikler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Çıldıroba Üs Bölgesi'ndeki askerlere seslenen Başkan Erdoğan, "2023 ülkemizin dünyada çok farklı konuma ulaşmasına vesile olsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Böyle anlamlı bir gecede İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlarla selamlıyorum. Gecemiz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. İnanıyorum ki 2023, çok da hayırlı bir geleceğin müjdesi olacak. Verdiğimiz mücadeleyle inanıyorum ki milletimiz güvende olacak. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. 2023 ülkemizin dünyada çok farklı konuma ulaşmasına vesile olsun"
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