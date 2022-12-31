Başkan Erdoğan’dan Mehmetçik’e yeni yıl mesajı

Başkan Erdoğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Böyle anlamlı bir gecede İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlarla selamlıyorum. Gecemiz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. İnanıyorum ki 2023, çok da hayırlı bir geleceğin müjdesi olacak. Verdiğimiz mücadeleyle inanıyorum ki milletimiz güvende olacak. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. 2023 ülkemizin dünyada çok farklı konuma ulaşmasına vesile olsun"