Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atıyoruz

"MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMADIK"

Başkan Erdoğan, "Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır. Küresel salgını ve arkasından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmeler, ister istemez bizi de etkilemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli destekledik. Şayet bugün Türkiye yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur. Uluslararası krizlerde sağ duyulu, soğuk kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla, müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez" diye konuştu.