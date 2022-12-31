Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.
"2023 MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜN DE MİLADIDIR"
Başkan Erdoğan, "Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz. Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl anmalarına, 2019'da Samsun'la başladık. Esasen Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 4 yıllık dönemdeki her 100'üncü yıl anmasını hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da yapmıştık ancak Covid-19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda kaldık. Hamd olsun bu sıkıntılı günleri geride bıraktık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılının sevincini inşallah 29 Ekim 2023'te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz çalıştık." dedi.
"2023 HEDEFLERİMİZDEN ASLA GERİ ADIM ATMADIK"
Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her ikisi de 2013'te yaşanan gezi olaylarında, 17-25 emniyet-yargı darbe girişimine, PKK'nın çukur eylemlerinden, DEAŞ'ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden, 2018'de ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık. Tam tersine, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek terörle mücadele stratejimizi, tehditleri kaynağında yok etme yönünde genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, darbecilerin başını ezerek, ekonomik tetikçileri kendi programlarımızla hüsrana uğratarak, küresel krizleri fırsata dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl beraberce, var gücümüzle mücadele ederek 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik" ifadelerini kullandı.
"MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMADIK"
Başkan Erdoğan, "Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır. Küresel salgını ve arkasından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmeler, ister istemez bizi de etkilemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli destekledik. Şayet bugün Türkiye yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur. Uluslararası krizlerde sağ duyulu, soğuk kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla, müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez" diye konuştu.
"DÜNYA ENERJİ KRİZİYLE BOĞUŞURKEN BİZ KENDİMİZİ FARKLI BİR YERE TAŞIDIK"
Erdoğan, "Dünya enerji kriziyle boğuşurken bizim kendi keşiflerimizle uluslararası tedarik ve ticaret hatlarının merkezi haline gelen konumumuzla, biz kendimizi farklı bir yere taşıdık. Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı haline getirildiği günlerden, sınırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldik. Ülkemizin neresine gidersek gidelim, yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizmde kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp, tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın, benzer fotoğraflar göreceksiniz" dedi.
"2022'Yİ SIKINTILARIMIZDAN DAHA BÜYÜK KAZANÇLARIMIZLA KAPATTIK"
Başkan Erdoğan, "Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi, sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. Artık hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt yapısını bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak gençlerimize Türkiye Yüzyılı'nı hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır. Bu duygularla geride bıraktığımız 2022'yi uğurluyor, 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ankara ilçe ilçe kura çekimi tarihleri: 2023 Ankara Sincan, Gölbaşı, Mamak, Etimesgut TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
- Milli Piyango 10.000 TL KAZANAN NUMARALAR listesi: MP 2023 yılbaşı çekilişi 10 bin TL çıkan numaralar hangileri?
- Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi CANLI İZLE | MP TV - YouTube Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekiliş sonuçları canlı takip ekranı
- Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatleri: 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? Büyük ikramiye ve amorti...
- Yılbaşı kutlamak günah mı, haram mı? Yılbaşı ağacı almak ve süslemek caiz mi? Diyanet 'yeni yıl kutlaması' açıklaması
- Emekliye 2023 yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? TÜM DETAYLAR
- Benzin fiyatı kaç TL oldu? 31 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yasalaşacak?
- İŞKUR TYP okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR TYP alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- 31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...
- Yılbaşı bilet satışı ne zaman, saat kaçta biter 2023? Yılbaşı bileti marketlerde satılıyor mu?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran teke tek savaşıyor...