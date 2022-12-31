YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI 2023! Anneye, babaya, ablaya, abiye, yakın arkadaş yeni yıl kutlama mesajları! En güzel resimli yılbaşı kutlama sözleri

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Sevdiklerin hep seninle olsun, ayrılıklar ve acılar yeni yılda uzağında olsun, mutlu yıllar!

Yüzümüzde gülümsemeler bırakan, acısıyla tatlısıyla bir yıl daha bitti, daha güzeli bizim olsun! 2023'te mutluluklar!

Her şeyin en hayırlısını bizlere sunacak, mutluluklar saçacak bir yıl diliyorum!