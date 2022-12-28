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CHP yandaşı Enver Aysever'den 'Ahlatlıbel' itirafı: 6'lı masa fiilen dağıldı

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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CHP yandaşı Enver Aysever’den ’Ahlatlıbel’ itirafı: 6’lı masa fiilen dağıldı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, bir süredir aralarında yaşanan yüksek gerilim sonrası ilk kez Ankara Ahlatlıbel'de görüştü. İki buçuk saat süren görüşme sonrası taraflar açıklama yapmazken, CHP yandaşı Enver Aysever'den itiraf geldi. Aysever, iki liderin masayı dağıtmadan son kez bir araya geldiğini söyleyip, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masa, kurulduğu günden bugüne aday konusunda net bir ismi ortaya koyamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yedi. Adaylık üzerinden birbirine düşen iki lider, son olarak 'Saraçhane şovu ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı' üzerinden birbirine girdi.

Kılıçdaroğlu, Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek gözdağı verdi, Akşener ise CHP liderine, "Kimse benimle böyle konuşamaz, fena çarparım" diyerek yanıt verdi.

Günlerdir gündemi meşgul eden gelişmeler sonrası geride kalan gün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki lider, Altılı Masa'dan ilk fotoğrafın verildiği Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Ahlatlıbel'de görüşme gerçekleştirdi.

NEVŞİN MENGÜ: "AKŞENER MASAYI DAĞITACAK"

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Akşener'in yaşananlar sonrası ipleri kopardığını ve masayı dağıtmak için adım atacağını iddia etti. Mengü açıklamasında, "Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Altılı Masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz.' diyecek." ifadelerini kullandı.

BİR İTİRAF DA DİĞER YANDAŞ ENVER AYSEVER'DEN: "MASA FİİLİ OLARAK DAĞILDI"

Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik tavrının "Masaya dağıtmadan önce son kez bir ara gelelim, bunun üzerine oturup konuşalım" tavrı olduğuna dikkat çeken CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NA DUYDUĞU GÜVEN PROBLEMİ..."

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu hırslı olarak gördüğü ve güvenmediğini belirten Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu girmiş seçime ve kaybetmiş. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne gidebilir mi? Valla taşlarlar adamı. Ekrem Bey'i aday gösterse mesela yine o koltukta oturamaz. Oğlu ya hani... 50 yaşında bir adama altın tepside cumhurbaşkanlığını vereceksin ve bu kadar hırslı bir adam da seni CHP genel başkanlığında oturtacak. Oturmazlar abi oturtmazlar" diye konuştu.

Aysever, "Kılıçdaroğlu, "Ben başkasını aday yapıp eve emekliliğe gideceğime kendim aday olurum" diyor, bu kadar yılın sonunda Erdoğan'ı deviren adam olarak tarihe geçerim diyor. Geçebilir mi? Bilmiyorum..." dedi.

Bu bağlamda Mansur Yavaş ve Meral Akşener ikilisi ile ilgili de ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

"AKŞENER ASLA VE KAT'A MANSUR YAVAŞ'TAN HOŞLANMIYOR"

Aysever, Akşener'in Mansur Yavaş'tan hoşlanmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Akşener asla ve kat'a Mansur Yavaş'tan hoşlanmıyor. Akşener, Kemal Bey'e gidip "Mansur Bey bizim adayımız değildir, olması yönünde bir tasarrufumuz yoktur" dedi. Kemal Bey 'Biz Mansur Bey'e söz verdik" diyerek onu başkan adayı yaptı. Bunu CHP'li kurmaylara sorabilirsiniz."

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