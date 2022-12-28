CHP yandaşı Enver Aysever’den ’Ahlatlıbel’ itirafı: 6’lı masa fiilen dağıldı

BİR İTİRAF DA DİĞER YANDAŞ ENVER AYSEVER'DEN: "MASA FİİLİ OLARAK DAĞILDI"

Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik tavrının "Masaya dağıtmadan önce son kez bir ara gelelim, bunun üzerine oturup konuşalım" tavrı olduğuna dikkat çeken CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.



"KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NA DUYDUĞU GÜVEN PROBLEMİ..."

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu hırslı olarak gördüğü ve güvenmediğini belirten Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu girmiş seçime ve kaybetmiş. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne gidebilir mi? Valla taşlarlar adamı. Ekrem Bey'i aday gösterse mesela yine o koltukta oturamaz. Oğlu ya hani... 50 yaşında bir adama altın tepside cumhurbaşkanlığını vereceksin ve bu kadar hırslı bir adam da seni CHP genel başkanlığında oturtacak. Oturmazlar abi oturtmazlar" diye konuştu.