Murat Sancak’a silahlı saldırı davasında yeniden yargılanan sanığa 40 yıl hapis

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Turgut Üney'e toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığa 2'şer ay 15'er gün hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine hükmetmişti. Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, olayda silahla defalarca ateş edilmesi ve araçtaki isabet yerlerini dikkate alarak cezada alt sınırdan hüküm kurulduğunu ve eksik ceza tayini yapıldığını belirtti. Olayda kullanılan 8 adet kovanın da başkaca eylemlerde kullanılan boş kovanlarla uyuşup uyuşmadığının Emniyet Kriminal Müdürülüğü'ne sorulmadığı, sanıklar hakkında suç örgütü üyeliği ya da yöneticiliği suçundan soruşturma ya da kovuşturma yapılıp yapılmadığının araştırılmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.