2022 Başkan Erdoğan’ın yılı oldu! 21 ülke ziyareti 200’den fazla telefon görüşmesi! Türkiye ve dünya barışında etkin rol oynadı

Eylül ayı Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli bir gelişmeye de sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, "Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yürüttüğüm diplomasi trafiği neticesinde Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesi bugün gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU TOPLANTISI

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için 6 Ekim'de Çekya'ya giden Erdoğan, toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na katılmak üzere 12-13 Ekim'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev davetiyle Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı olan Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılmak üzere 20 Ekim'de Azerbaycan'a giden Erdoğan, Aliyev ile Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının da açılışını gerçekleştirdi.