İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yeni terör soruşturması açıklaması: Bir değil tam üç soruşturma vardır

"Bir değil, tam üç soruşturma vardır" diyen Soylu, şunları söyledi:

Terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı işe girişe engel olan 505 kişi soruşturması.

İBB'de çalışırken gözaltına alınan Şafak Duran soruşturması.

DİYADER soruşturması.