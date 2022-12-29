İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na jet "çoklu aday" yanıtı: Tek ve ortak aday dışındaki seçenekler doğru olmaz

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "KİMDEN İZİN ALACAĞIM?"

Akşener ise Saraçhane mitingi öncesinde İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

YÜZLERDEKİ GERGİNLİĞİ ÖRTME ÇABASI: BİRAZ CİDDİ Mİ DURMUŞUZ?

İttifak içinde yaşanan bu gerginlik sonrası iki lider Millet İttifakı'nın ilk kurulduğu yer olan Ahlatlıbel'de bir araya gelirken görüşmeden yansıyan fotoğrafta yüzlerdeki gerginlik dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu ""Biraz ciddi mi durmuşuz. Ben de fotoğrafları görmedim ama bakmam lazım." derken daha sonra görüşmeyi "Son derece gayet keyifli sohbet oldu" şeklinde kaçamak bir yanıt verdi.