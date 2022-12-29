İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na jet "çoklu aday" yanıtı: Tek ve ortak aday dışındaki seçenekler doğru olmaz
Millet İttifakı'nda yaşanan kriz Kılıçdaroğlu'na düzenlenen "Saraçhane Operasyonu" sonrası vites büyütürken Ahlatlıbel'de gerçekleşen ikili görüşmeden de sonuç çıkmadı. Görüşme sonrası çoklu aday sinyali veren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını da veto ettiğini "Dilimizde tüy bitti" sözleriyle yineledi. İYİ Parti cephesi ise Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sonrası harekete geçti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız” dedi. İşte detaylar...
2023 seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı'nın adayı henüz netleşmezken Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor.
SARAÇHANE OPERASYONU SONRASI YENİ BOYUT KAZANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik düzenlediği "Saraçhane Operasyonu" gündemdeki yerini korurken Kılıçdaroğlu'nun bu olay sonrası apar topar Almanya'dan dönmesiyle başlayan süreç yeni bir boyut kazandı.
"SEN 16 MİLYON'A HİZMET ETMEYE DEVAM ET"
Berlin'den özel jetle döner dönmez soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sen 16 milyona hizmet etmeye devam et" diyerek İBB Başkanı'nın adaylığına set çekti.
"KILIÇDAROĞLU'NUN OLMAMASI LEHİMİZE OLDU"
İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.
"BİR PARTİ DİĞERİNİNİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMALI"
Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş'a hayır' demeyiz açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Her parti kendi içerisinde değerlendirmesini yapmalı." dedi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: "KİMDEN İZİN ALACAĞIM?"
Akşener ise Saraçhane mitingi öncesinde İmamoğlu hakkında verilen karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söylerken, şu ifadeleri kullandı:
"Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."
YÜZLERDEKİ GERGİNLİĞİ ÖRTME ÇABASI: BİRAZ CİDDİ Mİ DURMUŞUZ?
İttifak içinde yaşanan bu gerginlik sonrası iki lider Millet İttifakı'nın ilk kurulduğu yer olan Ahlatlıbel'de bir araya gelirken görüşmeden yansıyan fotoğrafta yüzlerdeki gerginlik dikkat çekti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu ""Biraz ciddi mi durmuşuz. Ben de fotoğrafları görmedim ama bakmam lazım." derken daha sonra görüşmeyi "Son derece gayet keyifli sohbet oldu" şeklinde kaçamak bir yanıt verdi.
ÇOKLU ADAY SİNYALİ
Kılıçdaroğlu 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali de verirken "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.
İYİ PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday kartına karşılık "Ortak ve tek bir aday şeklinde gerçekleşmesi kararlılığında olacağız" sözleriyle adeta Kılıçdaroğlu'nun sözlerini veto etti.
Zorlu şu ifadeleri kulllandı:
Bu konuda net bir görüş içerisindeyiz. 13'üncü Cumhurbaşkanının altılı masa tarafından belirlenmesi ve seçilmesinin, bu değişimin gerçekleşmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz.
Bu masanın gerçekten milletimizi bu geleceğe taşıyacak, bu heyecanı uyandıracak bir tablo ve ilerleyişle adayını belirlemesi ve bunun ortak ve tek bir aday şeklinde gerçekleşmesi kararlılığında olacağız.
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