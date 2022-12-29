Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası akın ettiler! SGK'larda EYT yoğunluğu | Milyonların emeklilik sevinci
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarında SGK binasına akın etti. 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik yolunun açılmasının ardından 81 ilde SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Giriş Tarihi: 29.12.2022
11:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
12:04
İSTANBUL'DA SGK MÜDÜRLÜKLERİ ÖNÜNDE EYT YOĞUNLUĞU Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'de yaş şartı aranmayacağını açıklamasının ardından SGK önlerinde yoğunluk oluştu. Kimi 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. EYT'yi 7 gün ile kaçıran Ayşegül Ceylan ise şansızlığını dile getirdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartı aranmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Yapılacak düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın şartları tamamlayanlar emekli olabilecek. Yapılan açıklamaları takip eden vatandaşlar SGK müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu.
Beyoğlu'ndaki Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde kuyruğa girenler EYT için hesaplamalarını yaptırdı. Kimi yeni yıl gelmeden 'Askerlik borçlanması' yaparken kimi de 'Çocuk borçlanması' yapmak için sabahın erken saatlerinde sıraya girdi.
ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN GELDİM
Askerlik borçlanması için bekleyen Mesut Gürses "Bugün askerlik borçlanması yapmak için geldim. 300 gün eksiğim var. Onu tamamlayacağım. Onu tamamlayınca inşallah emekli olacağım. Bu düzenleme iyi oldu. Ama yıl sonuna gelmesi nedeniyle yoğunluk var. Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi. Eşinin 'Doğum borçlanması'nı yapan İsmail Dursun "İşlemlerimizi yaptık. Hayırlısı bakalım. Umutluyuz. Zam gelecek diye doğum borçlanmasını yaptık" dedi.
EYT'Yİ 7 GÜN İLE KAÇIRDIM
EYT düzenlemesini 7 gün ile kaçıran Ayşegül Ceylan "Ben de EYT vurmayanlardanım. SGK girişim 15 Eylül 1999. 6 bin günüm var. 23 yıldır çalışıyorum ama emekli olamıyorum. 7 gün ile kaybettim. Bu da benim şanssızlığım dedi