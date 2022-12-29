Başkan Erdoğan’ın müjdesi sonrası akın ettiler! SGK’larda EYT yoğunluğu | Milyonların emeklilik sevinci

ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN GELDİM

Askerlik borçlanması için bekleyen Mesut Gürses "Bugün askerlik borçlanması yapmak için geldim. 300 gün eksiğim var. Onu tamamlayacağım. Onu tamamlayınca inşallah emekli olacağım. Bu düzenleme iyi oldu. Ama yıl sonuna gelmesi nedeniyle yoğunluk var. Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi. Eşinin 'Doğum borçlanması'nı yapan İsmail Dursun "İşlemlerimizi yaptık. Hayırlısı bakalım. Umutluyuz. Zam gelecek diye doğum borçlanmasını yaptık" dedi.