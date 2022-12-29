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MSB: Iğdır'da 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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MSB: Iğdır’da 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının hudutlardaki mücadelesi kararlı bir şekilde sürüyor. MSB, hudut birliklerinin Iğdır'da 12 kilogram metamfetamin ele geçirdiğini açıkladı.

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