Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi muhalefetin kimyasını bozdu: "Onlar da biliyor yaparsa Erdoğan yapar"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözüldüğünü, yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu duyurdu. Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi muhalefetin kimyasını bozdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bize böyle gel Sayın Erdoğan" derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti'nin hayata geçirdiği proje üzerinden kendisine pay biçti. Bir vatandaş iki lidere tepki göstererek, "Muhalefetin bile umudu Erdoğan. Onlar da biliyor yaparsa Erdoğan yapar" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı.
Erdoğan EYT'de yaş sınırı olmayacağını duyururken yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına sahip olacağını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT MÜJDESİ MUHALEFETİN KİMYASINI BOZDU: "BİZE BÖYLE GEL SAYIN ERDOĞAN"
Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi ise, muhalefetin kimyasını bozdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize böyle gel Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.
Akşener paylaşımının devamında, "Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti'nin hayata geçirdiği proje üzerinden kendisine pay biçti.
Geçmişte birçok kez AK Parti'nin projelerini sahiplenen ve eleştirilerin hedefi haline gelen CHP lideri, EYT düzenlemesine karşı olduğunu vurguladığı onlarca kanıt olmasına rağmen, bu müjdeden de kendisine siyaset devşirdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "EYT hayırlı uğurlu olsun." dedi, saatler sonra yaptığı paylaşımda ise, çirkefleşerek ÖTV düzenlemesi istediğini yazdı.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ GECİKMEDİ: "ONLAR DA BİLİYOR YAPARSA ERDOĞAN YAPAR"
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in riyakar paylaşımlarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Muhalefetin bile umudu Erdoğan. Onlar da biliyor yaparsa Erdoğan yapar" dedi.
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