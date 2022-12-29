Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi muhalefetin kimyasını bozdu: "Onlar da biliyor yaparsa Erdoğan yapar"

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYT MÜJDESİ MUHALEFETİN KİMYASINI BOZDU: "BİZE BÖYLE GEL SAYIN ERDOĞAN"

Başkan Erdoğan'ın EYT müjdesi ise, muhalefetin kimyasını bozdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bize böyle gel Sayın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Akşener paylaşımının devamında, "Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim." dedi.