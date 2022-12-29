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Cumhur İttifakı bugün Ankara'da buluşacak! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Cumhur İttifakı bugün Ankara’da buluşacak! Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhur İttifakı bugün Ankara'da bir araya gelecek. Saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede ekonomiden dış politikaya kadar çok sayıda önemli konu ele alınacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İki lider arasındaki görüşmenin gündeminde sıcak başlıklar yer alacak. Hem ekonomide hem de dış politikada atılan adımlar toplantının ana konulardan bazıları olacak.

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli 2023 yılının gelmesiyle birlikte seçim takvimine ilişkin detayları ve Cumhur İttifakı hakkında atılacak adımları değerlendirecek.

Cumhur İttifakı bugün Ankara’da buluşacak! CUMHUR İTTİFAKI BUGÜN ANKARA'DA BULUŞACAK!

Başkan Erdoğan EYT’nin detayları açıkladı!

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