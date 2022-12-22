22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
ABONE OL
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA