Yılbaşına sayılı günler kala jandarma ekiplerinden dev ’içki’ operasyonu: 9 bin 750 litre ele geçirildi! 6 kişi gözaltında

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak isteyen şüpheliler kendilerine paravan şirketler kurdu.

Bu şirketler aracılığıyla şahısların, kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri belirlendi. Bu elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırmak sureti ile özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.