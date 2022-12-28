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Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır ötesi insani yardımlar ve Türkiye'nin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.

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