Kastamonu'da deprem son dakika | 28 Aralık Kastamonu deprem şiddeti ve merkez üssü! AFAD SON DEPREMLER
Son dakika... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu. Yerin 1.9 kilometre altında saat 10.45'te meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında. İşte 28 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Kastamonu'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafınan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.45'te yerin yerin 1.9 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.
İşte deprem merkez üssü:
SON DEPREMLER (28 ARALIK 2022)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.28 10:52:07 41.1233 34.1912 5.0 -.- 2.4 -.- CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2022.12.28 10:45:11 41.0953 34.2123 1.9 -.- 3.9 4.0 CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU) REVIZE01 (2022.12.28 10:45:11)
2022.12.28 10:00:27 39.1227 27.5835 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2022.12.28 09:50:56 35.6395 25.7908 4.3 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.28 09:11:12 37.0772 28.3842 13.6 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.28 09:04:57 39.1247 28.2652 11.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.12.28 07:42:12 37.1047 29.0213 17.8 -.- 2.4 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.28 06:32:39 40.4397 27.1128 13.4 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.28 06:20:22 35.3272 26.9522 6.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.28 06:19:23 34.6927 27.1423 20.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.28 05:54:00 40.7592 31.0225 10.6 -.- 1.6 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.28 05:11:03 34.7070 32.3497 9.4 -.- 3.8 3.9 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.12.28 04:59:25 37.8785 26.9253 8.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.28 04:37:33 39.6810 23.2253 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.12.28 04:12:29 39.4732 26.2335 6.9 -.- 2.7 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.12.28 04:05:07 35.2132 23.6345 22.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.28 03:42:11 40.7687 31.0780 10.6 -.- 1.4 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.12.28 03:39:33 38.9933 29.4588 10.2 -.- 1.6 -.- ALTINKENT-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.12.28 03:17:52 40.6593 30.3288 17.8 -.- 1.3 -.- ILIMBEY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2022.12.28 03:12:20 40.8000 31.3992 6.6 -.- 2.0 -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2022.12.28 01:01:02 37.2937 31.0820 115.9 -.- 1.7 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
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- Kastamonu'da deprem son dakika | 28 Aralık Kastamonu deprem şiddeti ve merkez üssü! AFAD SON DEPREMLER
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