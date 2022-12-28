Kastamonu’da deprem son dakika | 28 Aralık Kastamonu deprem şiddeti ve merkez üssü! AFAD SON DEPREMLER

Kastamonu'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafınan yapılan son dakika açıklamasına göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.45'te yerin yerin 1.9 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

İşte deprem merkez üssü: