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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim açıklaması

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan erken seçim açıklaması

Son dakika haberleri... Muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

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