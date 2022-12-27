Son dakika: Karadeniz'de trilyon dolarlık rezerv | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Dönmez, "Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Filyos İşleme Tesisi'nin yüzde 85'i tamamlandı. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gazı işleyecek. Ancak altyapı 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı.
58 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ GAZ KEŞFİ
Çaycuma-1 kuyusunda iki aylık çalışma sonucunda ulaşıldı.
Biliyorsunuz ilk keşfi 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda açıklamıştık. 2021'de Amasra-1 kuyusuyla 2. keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir keşif söz konusuydu.
Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık.
Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız.
Karadeniz'de toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı
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