Son dakika: Karadeniz’de trilyon dolarlık rezerv | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş açıklama

Çaycuma-1 keşfiyle 710 milyar metreküp keşfe ulaştık.

Daha önce de dediğimiz gibi Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız.

Karadeniz'de toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı