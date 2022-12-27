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Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Erzurum'da yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdemizi Pazartesi günü paylaşacağız" demişti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." diyerek yeni müjdeyi duyurdu. Bu keşfin, diğer keşiflere de kapı aralayacağını vurgulayan Erdoğan, "Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu yeni doğalgaz rezervi Yunanistan'da ses getirdi. 'Enerji köprüsü' başlıkları atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:31
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Karadeniz’de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

Türkiye, yeni bir doğalgaz keşfine daha imza attı.

Karadeniz'de Çaycuma-1 sahasında yürütülen sondaj faaliyetleri sırasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karadeniz’de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

PİYASA DEĞER 1 TRİLYON DOLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son güncellemeyle birlikte keşfedilen toplam miktarın 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

Son veriler, keşfedilen toplam miktarın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu gösteriyor.

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Karadeniz’de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

REUTERS: DOĞALGAZIN TOPLAM HACMİ 710 MİLYAR METREKÜP

Reuters, enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmalarıyla ilgili bir habere imza attı.

Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi." denildi.

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Karadeniz’de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

2023'TE ULUSAL ŞEBEKEYE BAĞLANACAK

Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Sakarya doğalgaz sahasının 2023'te devreye alınacağı ve ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

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Karadeniz’de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

TÜRKİYE AKDENİZ'DE HİDROKARBON ARIYOR

Öte yandan Türkiye'nin, Akdeniz'de de hidrokarbon kaynakları araştırdığı, ihtilaflı sulardaki faaliyetlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gerilimi artırdığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de gaz merkezi kurma fikrine de işaret edildi.