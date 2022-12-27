Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında: Türkler yine buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Erzurum'da yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı ile ilgili yeni müjdemizi Pazartesi günü paylaşacağız" demişti. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." diyerek yeni müjdeyi duyurdu. Bu keşfin, diğer keşiflere de kapı aralayacağını vurgulayan Erdoğan, "Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar küplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma 1'daki yeni keşifle 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu yeni doğalgaz rezervi Yunanistan'da ses getirdi. 'Enerji köprüsü' başlıkları atıldı. İşte detaylar...