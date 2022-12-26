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Karadeniz'deki dev doğal gaz keşfi! Türkiye bölgede ipleri eline alacak! Yeni rezerv ile bölgedeki çok sayıda ülkeyi geride bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Karadeniz’deki dev doğal gaz keşfi! Türkiye bölgede ipleri eline alacak! Yeni rezerv ile bölgedeki çok sayıda ülkeyi geride bıraktı

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Türkiye'nin keşfettiği yeni doğal gazın miktarına ilişkin detayları paylaştı. Toplam 710 milyar metreküpün ne anlama geldiğini A Haber ekranlarına konuşan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener anlattı. Akyener "Karadeniz'de eğer 200 milyar metreküplük bir keşif daha olursa Azerbaycan'ın en büyük doğal gaz sahasının miktarına erişmiş olacağız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dışarıdan aldığı gazlarla ilgili kontratların son tarihlerinin yaklaştığı söyleyen Akyener "İran'dan gaz alırken artık daha tok bir alıcı olarak masaya oturacağız. Böyle büyük bir kaynağa sahip olmak Türkiye'nin elini çok güçlendirecek." dedi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin keşfettiği yeni doğal gazın miktarına ilişkin detayları paylaştı.

ÇAYCUMA-1'DE DEV KEŞİF

Başkan Erdoğan "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti."Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullandı.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener Karadeniz'de yapılan yeni keşfin detaylarına ilişkin A Haber ekranlarına konuştu.

710 MİLYAR METREKÜP NE ANLAMA GELİYOR?

Bu keşifle birlikte mevcut rezervimize 170 milyar metreküplük bir katkı daha geldi. Toplam 710 milyar metreküpün ne olduğunu anlamak gerekiyor.

AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK GAZ SAHASI...

Karadeniz'de eğer 200 milyar metreküplük bir keşif daha olursa Azerbaycan'ın en büyük doğal gaz sahasına erişmiş olacağız. İsrail'in en büyük sahası bu kadar büyük değil. Mısır'ın 600 milyar metreküp seviyesinde doğal gazı var.

Yeni bir Akdeniz yeni bir Hazar bu bölgede kuruluyor diyebiliriz.

RUSYA GAZI AVRUPA'YA DAHA RAHAT SATABİLİR

Rusya kuzey rotasında sorun yaşıyor ve bu yüzden güney rotasında Türkiye üzerinden bu gazı işleyerek Avrupa'ya daha rahat satabilir. Türkiye doğal gazda Rusya'ya bağlı. Ama bu bağlılığın azalması Rusya'nın da hoşuna gitmeyecektir.

BÜYÜK SÜBVANSİYONLAR YAPILIYOR

Türkiye aldığı doğal gazın fiyatında büyük sübvansiyonlar yaparak bunları vatandaşlarla buluşturuyor. Son dönemlerde de Türkiye'nin kontratları bitiyor. Türkiye bundan sonraki kontratlarında kendi gazını da fiyatlandırmaya başlayacağı için piyasadaki fiyatlarda düşecek.

TÜRKİYE BU SÜREÇTE TOK ALICI OLACAK

İran gazında ve Rus gazında fiyatlar daha da inecektir. İran'dan gaz alırken artık daha tok bir alıcı olarak masaya oturacağız. Böyle büyük bir kaynağa sahip olmak Türkiye'nin elini çok güçlendirecek.

Filyos'taki tesisi büyütmemiz de gerekebilir. Burada elde edilen sinerji ile çok daha büyük adımlar atılabilir.

Karadeniz’deki dev doğal gaz keşfi! KARADENİZ'DEKİ DEV DOĞAL GAZ KEŞFİ!

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