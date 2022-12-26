Karadeniz’deki dev doğal gaz keşfi! Türkiye bölgede ipleri eline alacak! Yeni rezerv ile bölgedeki çok sayıda ülkeyi geride bıraktı

AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK GAZ SAHASI...

Karadeniz'de eğer 200 milyar metreküplük bir keşif daha olursa Azerbaycan'ın en büyük doğal gaz sahasına erişmiş olacağız. İsrail'in en büyük sahası bu kadar büyük değil. Mısır'ın 600 milyar metreküp seviyesinde doğal gazı var.

Yeni bir Akdeniz yeni bir Hazar bu bölgede kuruluyor diyebiliriz.