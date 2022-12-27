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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "az bulunan ilaç" açıklaması: 3-4 hafta içinde normale döneceğiz

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan az bulunan ilaç açıklaması: 3-4 hafta içinde normale döneceğiz

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, piyasada az bulunan 950 ilacın sayısının 154'e düştüğünü açıkladı. Daha fazla detay A Haber muhabiri Ece Altuğ'da...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, hastaların eczanelerden temin edemediği bazı ilaçlar hakkında "Önümüzdeki günlerde ilaçlarla ilgili sıkıntılar azalacak." dedi.

PİYASADA AZ BULUNAN İLAÇLAR
"Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz."

BAKAN KOCA, ANTİBİYOTİKLERDE GENEL BİR TALEP ARTIŞI YAŞANDIĞINADİKKAT ÇEKTİ "SIKINTI AZALACAK" MESAJI VERDİ
"Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz."

"EN YAYGIN HASTALIK GRİP"
Sağlık Bakanı üst solunum yolu enfeksiyonu şikayeti ile hastanelere müracaat eden hastaların yüzde 6,2'sinin covid olduğu bilgisini de paylaştı. En yaygın hastalığın ise grip olduğunu ifade etti.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Bakan Koca'ya SMA Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı da soruldu. Fahrettin Koca "Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta guruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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