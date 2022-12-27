Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "az bulunan ilaç" açıklaması: 3-4 hafta içinde normale döneceğiz

BAKAN KOCA, ANTİBİYOTİKLERDE GENEL BİR TALEP ARTIŞI YAŞANDIĞINADİKKAT ÇEKTİ "SIKINTI AZALACAK" MESAJI VERDİ

"Antibiyotiklerle ilgili de genel bir talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı antibiyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29'luk bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önümüzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz."