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Ankara'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 9 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Ankara’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirtilen kişilere eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 yabancı uyruklu şüpheliden 9'u yakalandı.

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