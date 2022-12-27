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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocak'tan önce ilan edilecek

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Muayenehane hekimleri ile ilgili çalışma 7 Ocak’tan önce ilan edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." dedi.

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