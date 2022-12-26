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Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alacak

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Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Sağlık Bakanlığı 1468 sürekli işçi alacak

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından istihdam edilmek üzere 1468 işçi alımı yapacak. Kamuya ataması yapılacak personel merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU TARİHİ

Adaylar başvurularını 26-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden yapabilecek.

BİLGİLER İŞKUR'DA

Personel alımı il düzeyinde karşılanacağı için başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

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