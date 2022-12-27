Ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Aralık itibariyle başlayan ve 12 gün süren TBMM bütçe görüşmeleri sırasında hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de ehliyet affı olmuştu. Peki, Ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı?