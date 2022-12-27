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Ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Ehliyet affı son dakika Meclis’e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı?

Ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? sousunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu bütçe görüşemelerinin 16 Aralık Cuma günü itibariyle sona ermesinin ardından ehliyet affına ilişkin son durum gündem oldu. Peki, ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı?

Ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Aralık itibariyle başlayan ve 12 gün süren TBMM bütçe görüşmeleri sırasında hakkında en çok araştırma yapılan konulardan biri de ehliyet affı olmuştu. Peki, Ehliyet affı son dakika Meclis'e geldi mi, torba yasada olacak mı? Ehliyet affı var mı, çıkacak mı?

MHP'DEN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2023'TE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

Ehliyet affının ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

EHLİYET AFFI KAPSAMI

MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istedi.

ALKOLDEN ALINAN EHLİYETE AF VAR MI?

Alkollü araç kullanma sebebiyle el konulan ehliyetler hakkında net bir bilgi olmamakla beraber sürücü belgelerini geri almak isteyen kişiler trafik birimine ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

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