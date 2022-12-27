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Şırnak’ta askeri operasyon başlıyor: 15 yer "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ” ilan edildi! İşte başlangıç ve sona eriş tarihi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Şırnak’ta askeri operasyon başlıyor: 15 yer ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ” ilan edildi! İşte başlangıç ve sona eriş tarihi

Şırnak'ta geniş kapsamlı terör operasyonu için düğmeye basıldı. Şırnak Valiliğinden yapılan önemli açıklamaya göre; il ve ilin 6 ilçesine bağlı bulunan 15 bölge, 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi. Kararın başlangıç ve sona eriş tarihi de Valilik tarafından duyuruldu. Kararın başlangıç ve sona eriş tarihi de Valilik tarafından duyuruldu.

Şırnak Valiliği, terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlar kapsamında kentteki 15 ayrı bölgenin "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

VALİLİK VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacı güttüğü bildirildi.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine vurgu yapılan bilgilendirmede ise şunlar keydedildi:

İŞTE "ÖZEL BÖLGE" İLAN EDİLEN 15 BÖLGE

"Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Faraşin Y. Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi, Tanin Tanin Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 01 Ocak(Dâhil) - 15 Ocak(Dâhil) 2023 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir"

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