Şırnak’ta askeri operasyon başlıyor: 15 yer "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ” ilan edildi! İşte başlangıç ve sona eriş tarihi

VALİLİK VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Aralık 2022 tarihli ve 8308 karar sayılı kararınca; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacı güttüğü bildirildi.