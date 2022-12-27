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Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı

Evcil hayvanlar için 'mikroçip' takma uygulamasının süresinin bitmesine sayılı  günler kala Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli bir açıklama geldi. Bakan Kirişci, 31 Aralık'ta dolacak sürenin uzatılabileceğini söylerken "genel gidişata bakarak değerlendireceğiz" dedi.

Hayvan sahipleri için büyük önem taşıyan Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi?

Sorusuna yanıt Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Bakan Kirişci "Bir bakacağız ona yani şu ana kadarki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz. Süre uzatılabilir." dedi.

BARINAK PROJESİ

Bakan Kirişci ayrıca evcil hayvanlar için İstanbul'da başlatılan barınak projesinin diğer illere de yayılıp yayılmayacağıyla ilgili olarak da konuştu.

Kirişci "Oradaki çalışma halen devam ediyor. 39 ilçeye yazıyı gönderdik. 39 ilçe kendi değerlendirmesini yapıp dönecek. Biz iki ayrı hem Anadolu hem Avrupa yakasında yerlerimiz hazır. Onlar istediğinde belediyelere valiler koordinasyonunda o yerleri vereceğiz" dedi.

Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi? MİKROÇİP TAKMA SÜRESİ UZATILABİLİR Mİ?

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