Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı

BARINAK PROJESİ

Bakan Kirişci ayrıca evcil hayvanlar için İstanbul'da başlatılan barınak projesinin diğer illere de yayılıp yayılmayacağıyla ilgili olarak da konuştu.

Kirişci "Oradaki çalışma halen devam ediyor. 39 ilçeye yazıyı gönderdik. 39 ilçe kendi değerlendirmesini yapıp dönecek. Biz iki ayrı hem Anadolu hem Avrupa yakasında yerlerimiz hazır. Onlar istediğinde belediyelere valiler koordinasyonunda o yerleri vereceğiz" dedi.