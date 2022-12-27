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Son dakika: İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldürmüştü! Onur Gencer'in cezası belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Son dakika: İzmir’de HDP il binasında Deniz Poyraz’ı öldürmüştü! Onur Gencer’in cezası belli oldu

Son dakika haberleri... İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer' in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Gencer'i indirimsiz olarak ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, ‘mala zarar verme suçundan 4 yıl hapis, ‘konut dokunulmazlığını ihlali’ suçundan 2 yıl hapis ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu. Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

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