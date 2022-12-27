İçişleri Bakanlığı algı operasyonlarına yanıt verdi: Asla kabul edilemez

Bilindiği gibi, terörle mücadelemiz uzun yıllardır kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu mücadelemizin bazı kesimler tarafından farklı şekillerde engellenmeye ve akamete uğratılmaya çalışıldığı da bir gerçektir.

Terörle mücadele bağlamında Bakanlığımıza yapılan ihbarlar üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, görev alanındaki kurum ve kuruluşlarda inceleme, teftiş ve soruşturma yürütmesi izahtan varestedir. Mülkiye Teftiş Kurulu görevleri kapsamında, FETÖ, PKK/KCK ve tüm terör örgütleriyle ilgili yüzlerce soruşturma dosyasını, sorumluluk duygusuyla alnının akıyla tamamlamıştır.