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İçişleri Bakanlığı algı operasyonlarına yanıt verdi: Asla kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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İçişleri Bakanlığı algı operasyonlarına yanıt verdi: Asla kabul edilemez

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü teftiş ve soruşturmalar ile ilgili defalarca açıklama yapılmasına rağmen mesnetsiz olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonları ve paylaşımlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teftiş eden müfettişlerin neden değiştirildiğine" ilişkin maksatlı yazıların yer aldığı görülmüştür.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

Bilindiği gibi, terörle mücadelemiz uzun yıllardır kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu mücadelemizin bazı kesimler tarafından farklı şekillerde engellenmeye ve akamete uğratılmaya çalışıldığı da bir gerçektir.

Terörle mücadele bağlamında Bakanlığımıza yapılan ihbarlar üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, görev alanındaki kurum ve kuruluşlarda inceleme, teftiş ve soruşturma yürütmesi izahtan varestedir. Mülkiye Teftiş Kurulu görevleri kapsamında, FETÖ, PKK/KCK ve tüm terör örgütleriyle ilgili yüzlerce soruşturma dosyasını, sorumluluk duygusuyla alnının akıyla tamamlamıştır.

Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttüğü teftiş ve soruşturmalar ile ilgili defalarca açıklama yapılmasına rağmen mesnetsiz olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik yazılar yazılmaya ve paylaşımlar yapılmaya devam edilmektedir. Bu defa, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel teftiş yürütmekle görevli bir müfettişin, görevden affını istemesinin" polemik konusu yapılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Bakanlık Makamının 20/12/2021 tarihli onayı kapsamında 5 Mülkiye Müfettişi, 1 Ticaret Müfettişi, 1 Hazine ve Maliye Müfettişi ile 1 MASAK Uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde özel teftiş yürütülmüştür. Her onay kapsamında yapıldığı gibi bu onay kapsamında da görevi layıkıyla tamamlayacak sayıda müfettiş görevlendirilmiştir. İnceleme, teftiş ve soruşturma için görevlendirme yapılırken müfettişlerin üzerindeki iş yükü ve Kurulun iş yoğunluğu dikkate alınmaktadır. Yine işin durumuna göre ilave müfettiş görevlendirmesi yapıldığı gibi müfettişlerin mazeretlerine binaen üzerlerindeki görevler de alınabilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel teftişinde 24/12/2021 tarihinde görevlendirilen ve gündeme getirilen Müfettişimiz 11/04/2022 tarihli dilekçesiyle "kendisinin ve eşinin sağlık sorunları bulunması ve tedavi süreci" gerekçesiyle teftiş görevinden affını talep etmiştir. Müfettişimizin, İzmir Çalışma Grubunda görevli olduğu, tedavi ve kontrollerinin İzmir'de devam ettiği göz önünde bulundurularak bu görevden ayrılması ve teftişin diğer görevli müfettişlerce tamamlanması Kurul Başkanlığımızca uygun görülmüştür. Sağlık, eğitim veya ailevi durumlar gibi gerekçelere bağlı olarak yapılan görev değişiklikleri yıl içinde diğer teftiş ve soruşturmalarda da uygulanmıştır.

Müfettişimizin insani ve ailevi durumunun polemik konusu haline getirilmesi ve Teftiş Kurulumuzun zan altında bırakılmaya çalışılması fevkalade üzüntüyle karşılanmıştır.

Bu durumun yürütülen teftişin yeri ve konusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kurulumuzun olağan çalışma usulleri içerisinde yapılan rutin bir uygulamanın farklı yönlere çekilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi asla kabul edilemez.

Mülkiye Teftiş Kurulu bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevini hukuka bağlı olarak layıkıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı

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