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"Hz. Muhammed'e hakaret" soruşturmasında karar verildi! Dosya Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Hz. Muhammed’e hakaret soruşturmasında karar verildi! Dosya Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gönderildi

Eskişehir'de bir grup avukat, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim görevlisi Uğur Kutay'ın müfredat dışına çıkarak Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Yapılan incelemelerin sonunda, "görevsizlik" kararı verilerek dosya Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen öğretim görevlisi hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma, görevsizlik kararıyla Yıldız Teknik Üniversitesine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'ın Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla yapılan şikayetleri inceledi.

Yapılan incelemelerin sonunda, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkilisinin ilgili üniversite rektörlüğü olması nedeniyle "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olan Kutay'ın senaryo yazımı dersinde müfredat dışına çıkarak Hz Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 Aralık'ta savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık, suç duyurusu üzerine Kutay hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

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