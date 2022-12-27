"Hz. Muhammed'e hakaret" soruşturmasında karar verildi! Dosya Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'ın Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla yapılan şikayetleri inceledi.

Yapılan incelemelerin sonunda, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu kapsamında, Kutay hakkında ceza soruşturması yapma yetkilisinin ilgili üniversite rektörlüğü olması nedeniyle "görevsizlik" kararı vererek dosyayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gönderildi.