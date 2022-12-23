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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış

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Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerin kadrolarında terör yandaşlarının bulunması hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerin kadrolarında terör yandaşlarının bulunması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Soylu resmi Twitter hesabından "Ateş bacayı sarmış" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlere doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Sayı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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