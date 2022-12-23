Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan CHP’li belediyelerdeki terör kadroları hakkında açıklama! Ateş bacayı sarmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "HDPKK'nın referansı ile CHP'li belediyelere ve şirketlere doldurulan terör örgütlerinde faaliyet gösterenlere, irtibatlı ve iltisaklı olanlara yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçları ortaya çıkınca Sayı Öztürk'te ateş bacayı sarmış, aklınca aklama operasyonuna başlamış." ifadelerine yer verdi.