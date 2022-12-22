Son dakika: CHP’li İBB’deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme! Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi

CHP'Lİ BELEDİYELER TERÖR YUVASINA DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.



Detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.

Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.