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Son dakika: CHP'li İBB'deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme! Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi

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Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Son dakika: CHP’li İBB’deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme! Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporun memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporun memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.

Detaylar gelecek...

CHP'Lİ BELEDİYELER TERÖR YUVASINA DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.

Detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.

Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.

İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI

İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.

Şu ifadeleri kullandı;

"FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."

CHP'Lİ İBB ADETA TUTUŞTU!

Bu gelişme üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi.

Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.

PKK KAMPI GİBİ!

CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.

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