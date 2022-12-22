Son dakika: CHP'li İBB'deki işe alım soruşturmasında flaş gelişme! Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi
Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporun memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporun memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.
Detaylar gelecek...
CHP'Lİ BELEDİYELER TERÖR YUVASINA DÖNDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada CHP'li Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ni işaret ederek terör ile iltisaklı çalışanlara dikkat çekmişti.
Detaylı bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.
Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır." dedi.
İBB'DE 1668 KİŞİ TERÖRLE İLTİSAKLI
İçişleri Bakanı, İBB'de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğunu belirtti.
Şu ifadeleri kullandı;
"FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51'dir. 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."
CHP'Lİ İBB ADETA TUTUŞTU!
Bu gelişme üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir adım geldi.
Bakan Soylu'nun işaret ettiği veriler sonrası CHP'li İBB yönetimi, iştirakler daire başkanlığından tüm iştirak şirketlerinde çalışan personellerden adli sicil kayıtları istendi.
PKK KAMPI GİBİ!
CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.
Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün mü yapılacak?
- Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak? 2023 Ocak asgari ücret zamlı maaş ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Asgari ücret günlük hesaplama: 2023 asgari ücret günlük ne kadar oldu? Net-Brüt bir işçinin bir günlük mesai ücreti kaç TL?
- ASGARİ ÜCRET bugün saat kaçta belli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Milli Piyango bilet fiyatları 2023: Milli Piyango biletleri satışa çıktı mı? MPİ yarım, tam, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Doğalgaz yardım ödemeleri yattı mı? Aralık ayı doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? TCKN ile sorgulama...
- Süper Lig ne zaman başlayacak 2022? Süper Lig maçları bu hafta mı başlayacak?
- Asgari ücret zam oranı açıklandı mı, belli oldu mu? Asgari ücret 2023 zam oranı ne zaman belli olur?
- 21 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI: 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı! millipiyangoonline SONUÇ SORGULAMA!
- Üniversite 2022-2023 sınavı ne zaman yapılacak? YKS-TYT-AYT-YDT sınav takvimi açıklandı mı?
- Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemeleri ne zaman yatar?
- Kısmetse Olur'da gözyaşları sel oldu! Annesinin hikayesi yürekleri dağladı! İşte, Kısmetse Olur Ayşenur'un ağlama sebebi!