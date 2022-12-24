Son dakika: İBB’ye terör soruşturması! İçişleri Bakanlığından Sözcü Yazarı Saygı Öztürk’ün iftiralarına jet yanıt

İÇİŞLERİ'NDEN JET YANIT GELDİ

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, "Belediyelerde 2022 yılı temmuz ayı önce işe alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun Belediyeler değil İl Valileri veya İçişleri Bakanı olduğu" şeklinde ortaya atılan yalan haberler üzerine açıklamada bulundu. Belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma yetkisi değerlendirme komisyonu kararı üzerine kendi yetkili mercilerine aittir denildi.

İşte o açıklama:

Bazı basın yayın organlarında; "Belediyelerde 31/07/2022 tarihinden önce işe alınmış olan terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı kişiler çalıştırılıyor ve bu kişilere dokunulamıyor ise bunun sorumlusunun Belediyeler değil İl Valileri veya İçişleri Bakanı olduğu" şeklinde maksatlı yazıların yer aldığı görülmüştür.

Bakanlığımızca, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi, Bakanlığımıza intikal eden ihbarlar ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer bazı belediyelerde inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığına ilişkin ihbarlar üzerine Bakanlık Makamının 20/12/2021 tarihli onayı ile özel teftiş başlatılmıştır. Mülkiye, Ticaret ve Maliye Müfettişleri ile MASAK Uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından yürütülen özel teftiş 26/08/2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Özel teftiş kapsamında yapılan incelemelerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ve belediye şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı tespit edilmiştir. Bunlardan 505 kişinin haklarındaki kayıtların işe girişlerine engel teşkil edebileceği değerlendirildiğinden, sorumlular hakkında Bakanlık Makamının 06/06/2022 tarihli onayı ile araştırma/ön inceleme başlatılmıştır.