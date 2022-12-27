27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Mehmet Akif Ersoy paylaşımı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 86'ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA