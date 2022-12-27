Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum programında Canan Anderson rüzgarı: “Cumhurbaşkanına konser vermek gurur verici”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum programında konser veren dünyaca ünlü kemanist Canan Anderson büyük beğeni topladı. Kemanist Anderson, bir cumhurbaşkanına konser vermenin çok gurur verici olduğunu söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Programda sanatçı Canan Anderson konser verdi.
Konser sonrası duygularını A Haber'e anlatan Anderson, "Türkiye'de büyüdüm, üniversite eğitimimim bitirdikten sonra Avusturalya'ya yerleştim. 8-10 sene orada yaşadım. Dünyanın birçok yerinde konser verdim orkestralarda baş kemancılık yaptım daha sonra ülkeme döndüm. Kendi müziğimi yapmaya karar verdim. Hedefim, dünyada ülkemiz zaten tanınıyor ama hem batıyı hem doğuyu miks edip büyük konserler verebilmek" dedi.
Bir cumhurbaşkanına konser vermenin gurur verici olduğunu söyleyen dünyaca ünlü şarkıcı, "Ben bir keman sanatçısıyım ve siyaseti bilmem. Ama tabii ki bir devletim cumhurbaşkanına çalmak çok gurur verici. Newyork'ta da Türkevinin açılışında çalmıştım orada da birçok devlet büyüğümüz çok memnun olmuştu" ifadelerini kullandı.
Erzurum'da müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan Ayşe Aslanboğa'nın ise Canan Anderson'un hediye ettiği kemanla bir anda hayatı değişti.
Bir kemanla hayallerine çok daha yaklaşan Aslanboğa yaşadığı duyguları A Haber'e anlattı.
Bu yolda yürürken Canan Anderson ile birebir görüştüğünü söyleyen Ayşe Aslanboğa'nın müzik öğretmenleri ve öğrencilerine de bir mesaj iletti.
Aslanboğa, "Siz yapabileceğinizi inandığınız an arkanızdaki insanları da inandırmaya başlayacaksınız. Bu süreç çok zorlu olacak. Öğretmenlere demek istediği sınıftaki o çocukların ışığını görün, keşfedin. Onlar belki adım atmaya korkuyordum ama siz onlara yol olursanız eminim onlar da çok iyi yerlerde olacak. Benim gibi, benim müzik öğretmenlerim bana yol oldular" ifadelerini kullandı.
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