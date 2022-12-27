Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum programında Canan Anderson rüzgarı: “Cumhurbaşkanına konser vermek gurur verici”

Aslanboğa, "Siz yapabileceğinizi inandığınız an arkanızdaki insanları da inandırmaya başlayacaksınız. Bu süreç çok zorlu olacak. Öğretmenlere demek istediği sınıftaki o çocukların ışığını görün, keşfedin. Onlar belki adım atmaya korkuyordum ama siz onlara yol olursanız eminim onlar da çok iyi yerlerde olacak. Benim gibi, benim müzik öğretmenlerim bana yol oldular" ifadelerini kullandı.

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