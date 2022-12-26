Son dakika: Fransa büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi ayrıca Paris Büyükelçiliği tarafından da ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro'ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa'nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.

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