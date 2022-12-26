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Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Giriş: 26.12.2022 19:03
Son dakika haberi... Diplomatik kaynakların aktardığına göre Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçiye Paris’te bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlatılan kara propaganda nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.
Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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