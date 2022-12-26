İYİ Parti'yi karıştıran mektup: "Koray Aydın'cılardan hakaret dolu bildiri" iddiası

Mektupta şu ifadeler yer aldı;

Aksaçlımıza (Koray Aydın'a ithafen) genel başkanımıza operasyon çektirerek teşkilatlardan aldıran ve kendilerine bile faydası olmayan sözde genel başkan yardımcıları tüpçü Ümit, kimliksiz Uygar, teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, sarhoş Tolga ve vakkocau Esma gibi hain güruh ve bunların yancıları olan avukat bozuntusu Sedat, vır vır Mesut oğlanı, pavyoncu Ömer, kör Uğurhan, yalaka Sinan, kalas Zekai gibi avanelerin iftiralarıyla..... yapılan bu alçaklıkların hesabını başta Ankara olmak üzere ne yaparsanız yapın il başkanlıkları seçiminde ve daha sonraki büyük kurultayda hesabı sorulacaktır.

AKŞENER'E: "HATANIZDAN VAZGEÇİN YOKSA BEDELİ AĞIR OLUR"

Söz konusu mektupta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Koray Aydın'a yapılan kumpaslar biliyorsunuz. Bunları engelleyerek hatanızdan vazgeçin yoksa bunun bedeli herkes için çok ağır olur" şeklinde tehditvari ifadelerle tepki gösterildi.