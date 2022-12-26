İYİ Parti'yi karıştıran mektup: "Koray Aydın'cılardan hakaret dolu bildiri" iddiası
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda, partisinin A takımında radikal bir değişiklik yaparak, Koray Aydın'ı Teşkilat Başkanlığı görevinden almış ve başkanlığı kendisine bağlamıştı. Akşener'in İYİ Parti'nin "ikinci adamı" olarak anılan Aydın'ı 'kendisini genel başkan havasında gördüğü' için görevden aldığı iddia edilmişti. Aydın'ın teşkilat sorumluluğundan uzaklaştırılmasının ardından kendisini 'ülkücü' olarak tanımlayan bazı partililerin, isimsiz bir açıklama yayınladığı iddia edildi. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bahse konu bildiride, partiyi bir hayli karıştıracak türden hakaret dolu ifadeler yer aldı ve Akşener'e gözdağı verildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yılın mart ayında, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturmştu. Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alınmış, Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Akşener'e bağlanmıştı.
Partide "ikinci adam" diye nitelendirilen Aydın'ın teşkilatların başından alınması siyaset kulislerini hareketlendirmişti. İYİ Parti'ye yakın kaynaklar, "2017'de İYİ Parti kurulurken, Akşener'in genel başkanlığı, Aydın'ın da 'İkinci Adam' statüsü ittifakla kabul gördü. Ancak Aydın'ın örgütü elinde tutması muhaliflerini rahatsız etti" iddiasına bulunmuştu.
"EŞBAŞKANLIK OLUŞTURUYORDU"
CHP yandaşı İsmail Saymaz, bir İYİ Partili üst düzey yönetici ile yaptığı görüşme sonrasında, "Aydın'ın uzun süredir yardımcıları aracılığıyla kendisine bağlı yapılar inşa ettiğini ileri sürüyor. 'Eşbaşkanlık havası oluşturuyordu." ifadelerini kullanmıştı.
İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRACAK 'KORAY AYDIN' MEKTUBU
Aydın'ın teşkilat sorumluluğundan uzaklaştırılmasının ardından kendisini 'ülkücü' olarak tanımlayan bazı partililer isimsiz açıklama yayınladı.
Bildiride, partiyi bir hayli karıştıracak türden ifadeler yer aldı.
BİRÇOK İSİM HEDEF GÖSTERİLDİ
Hakaret dolu ifadelerin havada uçuştuğu mektupta parti içerisinde, "Tüpçü Ümit, Kimliksiz Uygar, Teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, Sarhoş Tolga ve vakkocu Esma, Avukat bozuntusu Sedat, Vır vır Mesut oğlanı, Pavyoncu Ömer, Kör Uğurhan, Yalaka Sinan, Kalas Zekai" takma adlarıyla tanımlanan bir grup hedef aldı.
Mektupta şu ifadeler yer aldı;
Aksaçlımıza (Koray Aydın'a ithafen) genel başkanımıza operasyon çektirerek teşkilatlardan aldıran ve kendilerine bile faydası olmayan sözde genel başkan yardımcıları tüpçü Ümit, kimliksiz Uygar, teşkilat başkanı heveslisi Metin bozuntusu, sarhoş Tolga ve vakkocau Esma gibi hain güruh ve bunların yancıları olan avukat bozuntusu Sedat, vır vır Mesut oğlanı, pavyoncu Ömer, kör Uğurhan, yalaka Sinan, kalas Zekai gibi avanelerin iftiralarıyla..... yapılan bu alçaklıkların hesabını başta Ankara olmak üzere ne yaparsanız yapın il başkanlıkları seçiminde ve daha sonraki büyük kurultayda hesabı sorulacaktır.
AKŞENER'E: "HATANIZDAN VAZGEÇİN YOKSA BEDELİ AĞIR OLUR"
Söz konusu mektupta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Koray Aydın'a yapılan kumpaslar biliyorsunuz. Bunları engelleyerek hatanızdan vazgeçin yoksa bunun bedeli herkes için çok ağır olur" şeklinde tehditvari ifadelerle tepki gösterildi.
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