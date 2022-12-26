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Son dakika: Sözleşmeli personele kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Bugün Meclis'e sunulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika: Sözleşmeli personele kadro müjdesi! Bakan Bilgin duyurdu: Bugün Meclis’e sunulacak

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacağını duyurdu.

Sözleşmeliye kadro hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor" dedi.

4B kapsamında görev yapan 197 bin sözleşmeli personel, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın kadro alacak. Bu kapsamda olan sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, isteğe bağlı olacak.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar korunacak.

4 yıldan az hizmeti bulunanlar, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklini yaptırabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesine yönelik Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik.

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