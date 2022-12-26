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Van'da terör operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Van’da terör operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Van'da geçen hafta, terör örgütleri FETÖ/PDY, El-Kaide ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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