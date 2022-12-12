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Muharrem İnce'de 6'lı masaya ağır sözler: Bu rüyaya kim inanır?

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Muharrem İnce’de 6’lı masaya ağır sözler: Bu rüyaya kim inanır?

Kahramanmaraş’ta düzenlediği basın toplantısında 6’lı masaya değinen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek, Bu rüyaya kim inanır" dedi.

Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

İnce, 6'lı masayı 'Bu rüyaya kim inanır' diyerek eleştirdi.

İnce konuşmasında, "6 kişi bir araya gelecek talimat verecekler cumhurbaşkanına, o da ülkeyi yönetecek.

Yüzde iki alacak bir parti cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50 artı 1 alacak, yüzde 50 artı 1 alan birisi bir karar alacakken dur bir dakika Temel Karamollaoğlu ne düşünüyor ona bir sorayım diyecek.

Bu rüyaya kim inanır. Böyle bir saf cumhurbaşkanı olur mu, bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu?

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