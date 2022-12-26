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Hudut kartalları geçit vermiyor! Suriye ve İran'dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Hudut kartalları geçit vermiyor! Suriye ve İran’dan yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

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