15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hudut Kartalları yaşa dışı geçişlere izin vermiyor! MSB duyurdu: 4 kişi yakalandı

Son dakika: Hudut Kartalları yaşa dışı geçişlere izin vermiyor! MSB duyurdu: 4 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Hudut Kartalları yaşa dışı geçişlere izin vermiyor! MSB duyurdu: 4 kişi yakalandı

Hudut Kartalları'nın yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsın yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA