Doğaya adanmış ömürler! Türkiye'nin "yeşil askerleri"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nde ödül verdiği, Sabiha Çetinkaya Kuş ve Rahim Demirbaş konuştu. Çetinkaya Kuş ve Demirbaş, çevreye adanmış ömürlerinin yürek ısıtan hikâyelerini anlattı.
Rahim Demirbaş: "Ormana ülkemizin de dünyamızın da ihtiyacı var. 1969 yılında Konya'da öğretmenken, 4 çuval palamut tohumuyla başlamıştım. İlk öyle başladı. Esasında ise 1998 yılında bu işe yoğunlaştım. Allah nasip etti 500 dekarlık bir arazi satın aldım.
40 bin ağacı parasını bizzat ben vererek diktim, yetiştirdim. Kendi tohumlarıyla birlikte sanıyorum 50 bini buldu. 2 ormanım var. Bir ormana 18 yaşında hayatını kaybeden oğlum Yahya'nın ismini verdim. Şimdi bir orman daha kurup ona da annem Nazife'nin ismini vereceğim. 5 evim bir dershanem vardı. Hepsi orman sevdası uğruna gitti. 11 köpeğim, 8 kedim var. Çevreye hizmetin önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın da orman olduğuna inanıyorum. Çalışmalarımdan yetkililerin haberleri olması iyi. Gayelerimden biri de yaptığım işin rol model olması, belki heveslenip orman dikenler olur."
ÇOCUKLAR ÇÖPTEN SANAT ESERLERİ YAPTI VE SERGİLEDİ
Sabiha Çetinkaya Kuş: "23 yıl boyunca avukatlık yaptım. Eşimle birlikte 'İstanbul'da yaşamaya devam mı, yoksa gitmeli miyiz' istişare ettik. 30 Nisan 2019'da istifa ettim. Ve sonunda İzmir'in Urla ilçesinin Özbek Köyü'ne yerleştik. Özbek Köyü çok güzel bir köy. Fakat tüm dünyada olduğu gibi burada da bir çevre kirliliği sorunu vardı. Önce ufak ufak ben çöp toplamaya başladım.
Tabi bunlar kolay olmadı. Görünürlük arttıkça, insanların da dikkatini çekti. Buradaki okul müdürümüz sayesinde çocuklar da destek verdi. Onlarla birlikte çöp topladık. Burada 5 gün süren bir festival yaptık. Çevre bilinci aşılamak adına. Çocuklar çöpten yaptıkları sanat eserlerini sergiledi. Ben bunları Çevre Bakanlığı'nı da etiketleyerek sürekli paylaştım. Bireysel bir inisiyatifin devlet tarafından görülüp, ödüllendirilmesi bizleri sevindirdi. Teşvik edici bir rol oynayacağına inanıyorum. İster rüya ister içsel hikâye deyin, Marmaris ve Manavgat yangınları esnasında, bahçedeki zeytin ve servi ağaçlarının birbirleriyle konuştuğunu duydum. Kimseye öğüt vermeden çöp toplamaya devam ettim. Sonra onlar da fark etti, hep beraber bu hareketi büyüttük."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye yılbaşı 2023 yarışmacıları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel jürileri ve konukları belli oldu
- KABİNE TOPLANTISI CANLI İZLE | 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması hangi kanalda? Kabine kararları...
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gerekli belgeler...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? KİT taşeron, belediye şirket işçileri, 4B'li personel...
- AUZEF FİNAL SINAV SONUÇ TARİHİ | İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Mezun Olma Şartları Neler?
- Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı | Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin... Başvuru şartları ve kontenjanlar
- Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?
- SGK'dan 37.363 TL para desteği! Raporu teslim eden PTT şubelerinden parasını çekebilecek! Bu şartlara dikkat!
- EYT'LİLER DİKKAT! SGK kısayolları paylaştı! e-Devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
- İşçi, Memur, Bağ-Kur'lunun yüzü gülecek! 2.550 TL cebinizde kalacak! Yeni düzenleme için düğmeye basıldı
- Başkan Erdoğan bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ne? Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar!
- Emekli ve memur maaşına görülmemiş zam! Büyük artış yolda... Kuruşu kuruşuna hesaplandı! 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı...