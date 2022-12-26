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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Şeyh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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