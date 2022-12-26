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1993'te PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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1993’te PKK’ya katılan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1993 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 kişinin teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, teröristlerin Irak ve İran'da faaliyet yürüttükleri belirtildi.

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