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PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu: Sayı 119'a yükseldi

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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PKK’dan kaçan teröristler teslim oldu: Sayı 119’a yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 119'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

BU YIL 119 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 2014-2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 119'a yükseldiği kaydedildi.

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