PKK’dan kaçan teröristler teslim oldu: Sayı 119’a yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.