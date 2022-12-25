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CHP'nin Başkan Erdoğan hazımsızlığı: Portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattılar

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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CHP’nin Başkan Erdoğan hazımsızlığı: Portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisi tarafından organize edilen Kayseri Kadın Buluşması'nda konuştu. CHP liderinin konuşacağı salonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları yan yana yer alıyordu. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka öncülüğündeki bir grup CHP'li Başkan Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı. Skandal anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Kadın Buluşması" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde CHP'liler tarafından skandal bir eyleme imza atıldı.

CHP'LİLER BAŞKAN ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ KAPATTI

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın başını çektiği bir grup CHP'li, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin üzerini Türk bayrağı ile kapattı.

Erdoğan'ın portresini kapatma girişimi saniye saniye kameraya yansırken, skandal görüntülere tepki yağdı.

SKANDAL PARTİLİLERİN PAYLAŞIMLARINDA APAÇIK ORTADA

Partililer tarafından farklı açılardan paylaşılan görüntülerde de Mustafa Kemal Atatürk'ün portesinin yanında yer alan Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının üzerinin Türk bayrağı ile kapatıldığı görülüyor.

CHP’liler Erdoğan’ın fotoğrafının üzerini kapattı CHP'LİLER ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFININ ÜZERİNİ KAPATTI

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