25 Aralık darbe planıydı! Kumpası Fetullah Gülen yönetti! Hain kumpası bozan savcı İsmail Uçar 9 yıl sonra ilk kez konuştu

Bu soruşturmanın amacı arkalarına aldıkları istihbari güçlerin emir ve talimatıyla yargı darbesi yapıp hükümeti ele geçirmek ve nihai hedef olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ve sistemi yıkmaktır. İnsanları dini alanda irşad etmek için bir araya geldiği iddia olunan bir hareketin askeriyede, emniyette ve yargıda ne işi olabilir? 15 Temmuz darbe girişiminin de aynı örgüt tarafından planlanması 25 Aralık dosyasında yaptığımız tespitleri doğrulamaktadır.